Космическая метроидвания Somber Echoes в греко-римском стиле выйдет осенью в 2024 году

Новая научно-фантастическая метроидвания под названием Somber Echoes, разработанная студиями Rock Pocket Games и Lav Games при поддержке издателя Bonus Stage, обещает быть захватывающей и интересной.
Сюжет игры разворачивается на борту греко-римского космического корабля "Атромитос" в далёком будущем, где происходят ужасы из другого измерения. В один момент события принимают неожиданный оборот, когда таинственная сила решает вмешаться в судьбу Адресии, главной героини.
Somber Echoes представляет собой новое слово в жанре метроидваний, отличаясь от привычного ретро-стиля. Создатели игры уверены, что греко-римская атмосфера поможет ей выделиться среди конкурентов. Геймеров также ждут семь уникальных локаций и захватывающий игровой процесс на движке Unreal Engine 5.
Somber Echoes ожидается на ПК уже этой осенью.
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