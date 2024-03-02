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Космическая метроидвания Somber Echoes в греко-римском стиле выйдет осенью в 2024 году

0:55
Видеоигры

Новая научно-фантастическая метроидвания под названием Somber Echoes, разработанная студиями Rock Pocket Games и Lav Games при поддержке издателя Bonus Stage, обещает быть захватывающей и интересной.

Космическая метроидвания Somber Echoes в греко-римском стиле выйдет осенью в 2024 году
Фото: flickr.com by NASA is licensed under Commons, the free media repository

Сюжет игры разворачивается на борту греко-римского космического корабля "Атромитос" в далёком будущем, где происходят ужасы из другого измерения. В один момент события принимают неожиданный оборот, когда таинственная сила решает вмешаться в судьбу Адресии, главной героини.

Somber Echoes представляет собой новое слово в жанре метроидваний, отличаясь от привычного ретро-стиля. Создатели игры уверены, что греко-римская атмосфера поможет ей выделиться среди конкурентов. Геймеров также ждут семь уникальных локаций и захватывающий игровой процесс на движке Unreal Engine 5.

Somber Echoes ожидается на ПК уже этой осенью.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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