"Звёздным войнам" быть: компания EA опровергла слухи об отмене разработки игры

Разработка игры-стратегии по "Звёздным войнам" от студии Bit Reactor идёт по плану. Об этом компания сообщила в одной из социальных сетей, опровергнув слухи об отмене проекта. Качество игры и её реализация не пострадали после массовых сокращений в Electronic Arts, которая привела к закрытию шутера от Respawn Entertainment.

Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository