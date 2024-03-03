"Звёздным войнам" быть: компания EA опровергла слухи об отмене разработки игры

EA опровергла слухи о прекращении работы над "Звёздными войнами"

0:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработка игры-стратегии по "Звёздным войнам" от студии Bit Reactor идёт по плану. Об этом компания сообщила в одной из социальных сетей, опровергнув слухи об отмене проекта. Качество игры и её реализация не пострадали после массовых сокращений в Electronic Arts, которая привела к закрытию шутера от Respawn Entertainment.

Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository

Игра в жанре стратегии по франшизе "Звёздных войн" была представлена в начале 2022 года. Над ней работают бывшие сотрудники студии Firaxis, создавшие такие игры, как XCOM и Civilization. Главным разработчиком проекта является Грег Фёрч и экс-арт-директор Firaxis. Детали игры пока не раскрываются.