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"Звёздным войнам" быть: компания EA опровергла слухи об отмене разработки игры

EA опровергла слухи о прекращении работы над "Звёздными войнами"

0:44
Видеоигры

Разработка игры-стратегии по "Звёздным войнам" от студии Bit Reactor идёт по плану. Об этом компания сообщила в одной из социальных сетей, опровергнув слухи об отмене проекта. Качество игры и её реализация не пострадали после массовых сокращений в Electronic Arts, которая привела к закрытию шутера от Respawn Entertainment.

EA опровергла слухи о прекращении работы над "Звёздными войнами"
Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository

Игра в жанре стратегии по франшизе "Звёздных войн" была представлена в начале 2022 года. Над ней работают бывшие сотрудники студии Firaxis, создавшие такие игры, как XCOM и Civilization. Главным разработчиком проекта является Грег Фёрч и экс-арт-директор Firaxis. Детали игры пока не раскрываются.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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