Геймер сорвал куш, продав за 288 000 долларов игру для NES, которую давно купил за 30 долларов

Геймер продал первое издание игры The Legend of Zelda за 288 тысяч долларов. Игра была куплена членами его семьи почти 40 лет назад всего за 30 долларов и сохранилась в отличном состоянии.
Экземпляр сначала пытались продать на eBay за 15 000-20 000 долларов, но вскоре владелец игры случайно узнал, что у него на руках редкая ценность. Ему об этом сообщил один из пользователей на eBay.
Некоторые покупатели даже предлагали продавцу приехать и сразу отдать 20 000 долларов наличными, но владелец отказался. В итоге он выставил игру на аукционе Heritage, где она была продана коллекционеру за рекордную сумму — 288 000 долларов.
Игра The Legend of Zelda — это классика жанра, выпущенная для Nintendo Entertainment System (NES) в 1986 году. Приключенческий боевик был создан известным геймдизайнером Сигэру Миямото и получил широкую популярность в 90-е.
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