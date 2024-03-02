Геймер сорвал куш, продав за 288 000 долларов игру для NES, которую давно купил за 30 долларов

Геймер заработал 288 тысяч долларов на продаже редкой видеоигры для NES

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Геймер продал первое издание игры The Legend of Zelda за 288 тысяч долларов. Игра была куплена членами его семьи почти 40 лет назад всего за 30 долларов и сохранилась в отличном состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcus-e is licensed under Commons, the free media repository

Экземпляр сначала пытались продать на eBay за 15 000-20 000 долларов, но вскоре владелец игры случайно узнал, что у него на руках редкая ценность. Ему об этом сообщил один из пользователей на eBay.

Некоторые покупатели даже предлагали продавцу приехать и сразу отдать 20 000 долларов наличными, но владелец отказался. В итоге он выставил игру на аукционе Heritage, где она была продана коллекционеру за рекордную сумму — 288 000 долларов.

Игра The Legend of Zelda — это классика жанра, выпущенная для Nintendo Entertainment System (NES) в 1986 году. Приключенческий боевик был создан известным геймдизайнером Сигэру Миямото и получил широкую популярность в 90-е.