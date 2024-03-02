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Геймер сорвал куш, продав за 288 000 долларов игру для NES, которую давно купил за 30 долларов

Геймер заработал 288 тысяч долларов на продаже редкой видеоигры для NES

1:03
Видеоигры

Геймер продал первое издание игры The Legend of Zelda за 288 тысяч долларов. Игра была куплена членами его семьи почти 40 лет назад всего за 30 долларов и сохранилась в отличном состоянии.

Геймер заработал 288 тысяч долларов на продаже редкой видеоигры для NES
Фото: commons.wikimedia.org by Marcus-e is licensed under Commons, the free media repository

Экземпляр сначала пытались продать на eBay за 15 000-20 000 долларов, но вскоре владелец игры случайно узнал, что у него на руках редкая ценность. Ему об этом сообщил один из пользователей на eBay.

Некоторые покупатели даже предлагали продавцу приехать и сразу отдать 20 000 долларов наличными, но владелец отказался. В итоге он выставил игру на аукционе Heritage, где она была продана коллекционеру за рекордную сумму — 288 000 долларов.

Игра The Legend of Zelda — это классика жанра, выпущенная для Nintendo Entertainment System (NES) в 1986 году. Приключенческий боевик был создан известным геймдизайнером Сигэру Миямото и получил широкую популярность в 90-е.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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