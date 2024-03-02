Разработчики объявили дату релиза ролевой игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: она выйдет в апреле 2024 года

Разработчики из Rabbit and Bear Studios огласили дату запуска закрытой бета-версии ожидаемой фанатами японской ролевой игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.
Согласно официальному анонсу на платформе Kickstarter, бета-версия станет доступна с 14 марта. Принять участие в тестировании могут только те пользователи, которые смогли вложить в проект финансы при сборе средств на краудфандинговой платформе.
Разработчики обещают, что бета-версия будет насыщенной, что наводит на мысль: игроков ожидает захватывающий сюжет. Все участники, поддержавшие проект, найдут код доступа на официальном сайте The Yetee Productions в разделе Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Kickstarter Hub.
Также студия выразила благодарность фанатам за их поддержку в сложное время после скоропостижной кончины сценариста и режиссёра Ёситаки Мураямы, также известного как создателя серии Suikoden. Разработчики выразили признательность за тёплые слова и обращения к памяти ушедшего друга, который не дожил до выхода новой игры.
Релиз полной версии Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ожидается не раньше чем через два месяца, 23 апреля 2024 года. Игра будет доступна для различных игровых платформ, включая PS/4, Xbox Series X|S и One, Nintendo Switch и ПК.
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