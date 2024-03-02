В Fallout появится новый мод Fallout: Nuevo Mexico с возможностью пройти за гуля

В Fallout появится новый мод Fallout: Nuevo Mexico

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Группа модеров Fallout: New Vegas занимается разработкой большого мода-патча для игры Fallout, который называется Fallout: Nuevo Mexico.

Фото: flickr.com by Pop Culture Geek is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository

Проект в среде геймеров и фанатов игры известен очень давно, но не смотря на это, она сохраняет популярность. Не так давно команда выложила в сеть геймплейный трейлер.

Новый мод Fallout: Nuevo Mexico представляет уникальное и особенное дополнение к серии игр от Bethesda. В отличие от многих других патчей, команда модеров Fallout: New Vegas стремится добавить существенные изменения и новшества в уже знакомую всем формулу игры. Появление гулей в мире Fallout, возможность выбора собственного жизненного пути и учёт прошлого каждого игрока — это лишь некоторые из нововведений, о которых мечтали поклонники франшизы уже много лет.

Руководитель проекта Nuevo Mexico отмечает, что спорная система диалогов в Fallout 4 была большим препятствием и испытанием для команды, и поэтому предпочтение отдавалось Fallout: New Vegas.

Новый мод Fallout Nuevo Mexico обещает удивить и порадовать всех поклонников игр от Bethesda.

Fallout: New Vegas Teaser