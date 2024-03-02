Aurora Gaming победила FORZE Esports, поэтому команда поедет в Австралию на турнир ESL Challenger Melbourne 2024

В рамках закрытой европейской квалификации на ESL Challenger Melbourne 2024 по Counter-Strike 2, команда Aurora Gaming сразились в решающем матче с FORZE Esports.
Aurora Gaming одержала уверенную победу со счётом 2:1, обеспечив себе слот в главной части турнира. Поэтому команда будет играть за Европу на турнирах ESL Challenger Melbourne 2024 в знаменитом тактическом шутере CS 2.
Мероприятие запланировано с 26 по 28 апреля в Австралии, в котором будут принимать участие восемь коллективов. Из призового фонда победителям достанутся 100 тысяч долларов. Команда также получит слот на ESL Pro League S20.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.