Aurora Gaming победила FORZE Esports, поэтому команда поедет в Австралию на турнир ESL Challenger Melbourne 2024

Your browser does not support the audio element.

В рамках закрытой европейской квалификации на ESL Challenger Melbourne 2024 по Counter-Strike 2, команда Aurora Gaming сразились в решающем матче с FORZE Esports.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository