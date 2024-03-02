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Aurora Gaming победила FORZE Esports, поэтому команда поедет в Австралию на турнир ESL Challenger Melbourne 2024

Aurora Gaming будет играть за Европу на ESL Challenger Melbourne 2024

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Видеоигры

В рамках закрытой европейской квалификации на ESL Challenger Melbourne 2024 по Counter-Strike 2, команда Aurora Gaming сразились в решающем матче с FORZE Esports.

Aurora Gaming будет играть за Европу на ESL Challenger Melbourne 2024
Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository

Aurora Gaming одержала уверенную победу со счётом 2:1, обеспечив себе слот в главной части турнира. Поэтому команда будет играть за Европу на турнирах ESL Challenger Melbourne 2024 в знаменитом тактическом шутере CS 2.

Мероприятие запланировано с 26 по 28 апреля в Австралии, в котором будут принимать участие восемь коллективов. Из призового фонда победителям достанутся 100 тысяч долларов. Команда также получит слот на ESL Pro League S20.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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