Aurora Gaming победила FORZE Esports, поэтому команда поедет в Австралию на турнир ESL Challenger Melbourne 2024

Aurora Gaming будет играть за Европу на ESL Challenger Melbourne 2024

0:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В рамках закрытой европейской квалификации на ESL Challenger Melbourne 2024 по Counter-Strike 2, команда Aurora Gaming сразились в решающем матче с FORZE Esports.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository

Aurora Gaming одержала уверенную победу со счётом 2:1, обеспечив себе слот в главной части турнира. Поэтому команда будет играть за Европу на турнирах ESL Challenger Melbourne 2024 в знаменитом тактическом шутере CS 2.

Мероприятие запланировано с 26 по 28 апреля в Австралии, в котором будут принимать участие восемь коллективов. Из призового фонда победителям достанутся 100 тысяч долларов. Команда также получит слот на ESL Pro League S20.