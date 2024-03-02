На платформе Steam началась бесплатная раздача Space Crew: Legendary Edition до 14 марта

В Steam появилась возможность скачать бесплатно Space Crew: Legendary Edition

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Анонсирована новая игра Badlands Crew, созданная разработчиками из студии Runner Duck, известных по популярному стратегическому симулятору Space Crew. Поэтому в честь анонса новой игры, разработчики сделали бесплатную раздачу Space Crew: Legendary Edition. Её можно получить в Steam до 14 марта включительно.

Фото: flickr.com by SpaceX is licensed under Commons, the free media repository

В издание входят:

кампания Android Ambush

дополнительные исследования

различные испытания

мощные враги

и легендарные члены команды

Также игроки смогут доставлять экипаж для выполнения заданий на космические станции и аванпосты.

В новом сиквеле Badlands Crew игроки отправятся в единственное место пригодное для человечества под названием "Цитадель". Там им предстоит охранять базу и отбиваться от мародёров. Особую значимость в стратегии выживания имеет фургон, который можно будет модифицировать и менять по собственному усмотрению.

Напоминаем, что выход игры Badlands Crew запланирован на 2024 год на платформе Steam. Дата релиза пока не уточняется.

Badlands Crew - Gameplay First Look!