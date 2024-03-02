На платформе Steam началась бесплатная раздача Space Crew: Legendary Edition до 14 марта

Анонсирована новая игра Badlands Crew, созданная разработчиками из студии Runner Duck, известных по популярному стратегическому симулятору Space Crew. Поэтому в честь анонса новой игры, разработчики сделали бесплатную раздачу Space Crew: Legendary Edition. Её можно получить в Steam до 14 марта включительно.
В издание входят:
Также игроки смогут доставлять экипаж для выполнения заданий на космические станции и аванпосты.
В новом сиквеле Badlands Crew игроки отправятся в единственное место пригодное для человечества под названием "Цитадель". Там им предстоит охранять базу и отбиваться от мародёров. Особую значимость в стратегии выживания имеет фургон, который можно будет модифицировать и менять по собственному усмотрению.
Напоминаем, что выход игры Badlands Crew запланирован на 2024 год на платформе Steam. Дата релиза пока не уточняется.
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