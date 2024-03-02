Российские разработчики из студии Case разрабатывают игровой движок с интеграцией в Blender

Российская студия Case разрабатывает игровой движок Case Engine

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Новая студия Case из России работает над созданием игрового движка Case Engine с интеграцией в графическую программу Blender для инди-разработчиков. Но доступ к исходному коду будет ограничен, за исключением больших компаний, приобретающих лицензию. Технические данные движка Case включают кроссплатформенность, поддержку языков программирования C++, Python, Lua и CSE, а также совместимость с пакетом 3D моделирования Blender.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Buller is licensed under Commons, the free media repository

Как заявляет студия Case, действия из Blender будут отображаться в движке Engine в реальном времени. В настоящее время команда Case Engine состоит всего из семи человек, и, судя по их социальным сетям, движок уже готов на 15%. Его выпуск по плану должен состояться в 2025 году.

Помимо этого, в 2025 году также ожидается релиз другого отечественного движка — Nau Engine.