Российские разработчики из студии Case разрабатывают игровой движок с интеграцией в Blender

Новая студия Case из России работает над созданием игрового движка Case Engine с интеграцией в графическую программу Blender для инди-разработчиков. Но доступ к исходному коду будет ограничен, за исключением больших компаний, приобретающих лицензию. Технические данные движка Case включают кроссплатформенность, поддержку языков программирования C++, Python, Lua и CSE, а также совместимость с пакетом 3D моделирования Blender.
Как заявляет студия Case, действия из Blender будут отображаться в движке Engine в реальном времени. В настоящее время команда Case Engine состоит всего из семи человек, и, судя по их социальным сетям, движок уже готов на 15%. Его выпуск по плану должен состояться в 2025 году.
Помимо этого, в 2025 году также ожидается релиз другого отечественного движка — Nau Engine.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.