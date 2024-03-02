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Вышла уютная ностальгическая игра SANYA о 90-х и беззаботном детстве

Команда helpnode выпустила сюжетную приключенческую игру SANYA

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Видеоигры

Небольшая инди-команда helpnode выпустила свою первую сюжетную адвенчуру под названием SANYA, которая переносит игроков в атмосферу беззаботного детства 90-х годов в постсоветском городе. В роли семилетнего мальчика Санька геймерам предстоит окунуться в мир детских приключений, завести новых друзей, заботиться о щенке и наслаждаться солнечным летом.

Команда helpnode выпустила сюжетную приключенческую игру SANYA
Фото: davidrevoy.com by David Revoy (1981–) is licensed under Commons, the free media repository

Создатели обещают большое количество мини-игр, увлекательный сюжет и уникальный мир с возможностью поиграть в классики, прятки, общаться со сверстниками и взрослыми. Некоторых секретных персонажей и прочие пасхалки разработчики спрятали для исследования особо пытливых игроков.

SANYA уже доступен на платформе Steam, чтобы отправиться в захватывающее ностальгическое приключение в 90-е.

САНЁК Релизный Трейлер
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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