Небольшая инди-команда helpnode выпустила свою первую сюжетную адвенчуру под названием SANYA, которая переносит игроков в атмосферу беззаботного детства 90-х годов в постсоветском городе. В роли семилетнего мальчика Санька геймерам предстоит окунуться в мир детских приключений, завести новых друзей, заботиться о щенке и наслаждаться солнечным летом.
Создатели обещают большое количество мини-игр, увлекательный сюжет и уникальный мир с возможностью поиграть в классики, прятки, общаться со сверстниками и взрослыми. Некоторых секретных персонажей и прочие пасхалки разработчики спрятали для исследования особо пытливых игроков.
SANYA уже доступен на платформе Steam, чтобы отправиться в захватывающее ностальгическое приключение в 90-е.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.