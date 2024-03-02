Новая ролевая игра The Thaumaturge выйдет 4 марта на ПК: в сети уже появился трейлер

В сети появился трейлер новой ролевой игры The Thaumaturge

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RPG The Thaumaturge предлагает игрокам уникальный игровой опыт, сочетающий в себе элементы фэнтези и детектива. Геймеров ждёт история с глубоким проработанным сюжетом, а также знакомство с загадочными существами и искусством тауматургии.

Фото: commons.wikimedia.org by Corowkei is licensed under Commons, the free media repository

Основным героем игры стал Виктор Шульский, который оказался в смертельной опасности в Варшаве в 1905 году, где его ждут захватывающие приключения, тяжёлые сражения и сложные моральные выборы.

Для всех ценителей ролевых игр The Thaumaturge обещает стать настоящим открытием. Игра будет доступна на ПК уже 4 марта, а версии для PS5 и Xbox Series X/S выйдут позже в 2024 году.

The Thaumaturge | 11 Facts Trailer