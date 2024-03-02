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Авторитетный игровой инсайдер сообщил, что возможно скоро состоится анонс Ghost of Tsushima для ПК

Игровой инсайдер сообщил, что 5 марта возможно состоится анонс Ghost of Tsushima для ПК

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Видеоигры

Компания Sony собирается анонсировать ПК-версию известного самурайского экшена Ghost of Tsushima уже 5 марта. Пока эта информация не подтверждена официально разработчиком. Новость ранее опубликовал известный игровой инсайдер под ником Shpeshal Nick.

Игровой инсайдер сообщил, что 5 марта возможно состоится анонс Ghost of Tsushima для ПК
Фото: commons.wikimedia.org by Luxz3049 is licensed under Commons, the free media repository

Компания Sony, которая ранее уже портировала многие свои игры на ПК, возможно, сделает это снова. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) подтвердил интерес компании к выпуску игр на ПК.

Приключенческий экшн Ghost of Tsushima был выпущен для PS4 в 2020 году, а через год получил режиссёрскую версию для PS4/5. Появление игры на ПК откроет её для новых геймеров и позволит им погрузиться в захватывающий мир сёгуната.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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