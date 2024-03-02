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Метроидвания Pseudoregalia, созданная разработчиком-самоучкой, разошлась тиражом в 100 тысяч копий

Игра Pseudoregalia, стоимостью 6 долларов, была куплена 100 тысяч раз

1:00
Видеоигры

Pseudoregalia — игра в жанре 3D метроидвания, выпущенная летом в 2023 году всего за 6 долларов, которая в итоге стала неожиданным хитом года.

Игра Pseudoregalia, стоимостью 6 долларов, была куплена 100 тысяч раз
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Grandjean is licensed under Commons, the free media repository

Основной разработчик игры Rittzler сам её создал примерно за четыре месяца после того, как пришёл в game dev новичком-самоучкой. На сегодняшний день количество проданных копий Pseudoregalia превысило 100 000 штук.

Rittzler поблагодарил всех фанатов в своём посте в Steam:

Я просто хотел сказать всем огромное спасибо за игру. По состоянию на прошлый месяц продажи игры превысили 100 тысяч, и, честно говоря, я до сих пор с трудом перевариваю это. Я действительно не представлял, что наша игра заинтересует так много людей, и я так счастлив, что теперь могу работать над играми полный рабочий день благодаря вам. Отзывы, стримы, фанарт — все это было просто безумием!!

Трёхмерный платформер Pseudoregalia вышел в 2023 году и доступен в Steam.

Pseudoregalia Game Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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