Метроидвания Pseudoregalia, созданная разработчиком-самоучкой, разошлась тиражом в 100 тысяч копий

Pseudoregalia — игра в жанре 3D метроидвания, выпущенная летом в 2023 году всего за 6 долларов, которая в итоге стала неожиданным хитом года.
Основной разработчик игры Rittzler сам её создал примерно за четыре месяца после того, как пришёл в game dev новичком-самоучкой. На сегодняшний день количество проданных копий Pseudoregalia превысило 100 000 штук.
Rittzler поблагодарил всех фанатов в своём посте в Steam:
Я просто хотел сказать всем огромное спасибо за игру. По состоянию на прошлый месяц продажи игры превысили 100 тысяч, и, честно говоря, я до сих пор с трудом перевариваю это. Я действительно не представлял, что наша игра заинтересует так много людей, и я так счастлив, что теперь могу работать над играми полный рабочий день благодаря вам. Отзывы, стримы, фанарт — все это было просто безумием!!
Трёхмерный платформер Pseudoregalia вышел в 2023 году и доступен в Steam.
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