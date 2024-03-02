Rockstar Games представила The Cluckin’ Bell Farm Raid: сюжетный дополнительный контент для GTA Online с новыми миссиями и транспортом

В GTA Online выйдет новый сюжетный патч под названием "The Cluckin' Bell Farm Raid".
Это обновление будет содержать ряд различных заданий, связанных с новым картелем. По сюжету главный персонаж и бывший начальник, работающий теперь в полиции, объединятся. Вдвоём они начнут бороться с продажными копами и бандитами из картеля, чтобы восстановить порядок в районе.
В обновлении также появится возможность заполучить и усовершенствовать полицейский автомобиль Bravado Gauntlet Interceptor.
Обновление появится с 7 марта для ПК, PS 4/5, Xbox One и Series X/S.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.