Rockstar Games представила The Cluckin’ Bell Farm Raid: сюжетный дополнительный контент для GTA Online с новыми миссиями и транспортом

Rockstar Games выпустила дополнительный контент для GTA Online с новыми миссиями

0:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В GTA Online выйдет новый сюжетный патч под названием "The Cluckin' Bell Farm Raid".

Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

Это обновление будет содержать ряд различных заданий, связанных с новым картелем. По сюжету главный персонаж и бывший начальник, работающий теперь в полиции, объединятся. Вдвоём они начнут бороться с продажными копами и бандитами из картеля, чтобы восстановить порядок в районе.

В обновлении также появится возможность заполучить и усовершенствовать полицейский автомобиль Bravado Gauntlet Interceptor.

Обновление появится с 7 марта для ПК, PS 4/5, Xbox One и Series X/S.