Патч с исправлениями для экшн-RPG Starfield появится уже 6 марта

Обновление для Starfield выйдет уже 6 марта

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики из Bethesda Game Studios анонсировали выход нового патча для Starfield. Обновление будет доступно 6 марта в бета-версии на платформе Steam. Полный релиз патча состоится позже.

Фото: commons.wikimedia.org by Hewholooks is licensed under Commons, the free media repository

Наиболее главным исправлением будет ошибка в квесте "Саботаж" для Ryujin Industries. В этом задании NPC не появлялся в локации. Ранее Bethesda пыталась устранить этот баг в обновлении 1.8.86, выпущенном в ноябре 2023 года, но многие игроки сообщали, что NPC так и не появлялся после установки патча.

Также обновление содержит ещё один ряд важных исправлений:

добавлен выбор с выражениями лица в фоторежиме

улучшение сканера, который используется едля наблюдения за игровым миром при сборе ресурсов

исправлен баг, где голова игрока поворачивалась влево во время спринта

неактивная миссия станет активной

исправлен баг с Дэвидом Бэрроном, который иногда пропадал в миссии "Саботаж"

Помимо этого, патч, который появился 20 февраля для Starfield, содержал поддержку технологий FSR 3 и XeSS.