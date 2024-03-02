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Патч с исправлениями для экшн-RPG Starfield появится уже 6 марта

Обновление для Starfield выйдет уже 6 марта

1:10
Видеоигры

Разработчики из Bethesda Game Studios анонсировали выход нового патча для Starfield. Обновление будет доступно 6 марта в бета-версии на платформе Steam. Полный релиз патча состоится позже.

Обновление для Starfield выйдет уже 6 марта
Фото: commons.wikimedia.org by Hewholooks is licensed under Commons, the free media repository

Наиболее главным исправлением будет ошибка в квесте "Саботаж" для Ryujin Industries. В этом задании NPC не появлялся в локации. Ранее Bethesda пыталась устранить этот баг в обновлении 1.8.86, выпущенном в ноябре 2023 года, но многие игроки сообщали, что NPC так и не появлялся после установки патча.

Также обновление содержит ещё один ряд важных исправлений:

  • добавлен выбор с выражениями лица в фоторежиме
  • улучшение сканера, который используется едля наблюдения за игровым миром при сборе ресурсов
  • исправлен баг, где голова игрока поворачивалась влево во время спринта
  • неактивная миссия станет активной
  • исправлен баг с Дэвидом Бэрроном, который иногда пропадал в миссии "Саботаж"

Помимо этого, патч, который появился 20 февраля для Starfield, содержал поддержку технологий FSR 3 и XeSS.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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