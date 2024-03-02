Патч с исправлениями для экшн-RPG Starfield появится уже 6 марта

Разработчики из Bethesda Game Studios анонсировали выход нового патча для Starfield. Обновление будет доступно 6 марта в бета-версии на платформе Steam. Полный релиз патча состоится позже.
Наиболее главным исправлением будет ошибка в квесте "Саботаж" для Ryujin Industries. В этом задании NPC не появлялся в локации. Ранее Bethesda пыталась устранить этот баг в обновлении 1.8.86, выпущенном в ноябре 2023 года, но многие игроки сообщали, что NPC так и не появлялся после установки патча.
Также обновление содержит ещё один ряд важных исправлений:
Помимо этого, патч, который появился 20 февраля для Starfield, содержал поддержку технологий FSR 3 и XeSS.
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