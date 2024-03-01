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Приключенческий симулятор пивоварни The Brew Barons стал доступен в Steam

Симулятор бара The Brew Barons появился на платформе Steam

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Видеоигры

По сюжету действие ролевого симулятора The Brew Barons разворачивается среди прекрасных островов Средиземноморья, где местным жителям с пристрастиями к выпивке мешает банда летающих в небе пиратов. Однако эти разбойники не занимаются мародерством, а напротив пытаются установить монополию на производство спиртного.

Симулятор бара The Brew Barons появился на платформе Steam
Фото: flickr.com by MeTaMiND EvoLuTioN MeTaVoLuTioN is licensed under Commons, the free media repository

Игрокам предстоит заняться восстановлением старенькой пивной и привлечением в неё клиентов, а также наладить производство качественной выпивки. Для этого геймерам нужно летать на самолёте по островам и собирать различные ингредиенты.

Помимо этого, у игроков будет возможность модифицировать летательный аппарат, нанимать барменов, пивоваров, бухгалтеров и других необходимых для паба сотрудников, а также исследовать острова и выполнять побочные задания.

Напоминаем, что игра The Brew Barons, выпущенная студией Lifetap Studios, уже доступна на платформе Steam для ПК.

The Brew Barons : Release Trailer!
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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