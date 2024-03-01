В Skyrim появился мод, который заставит вас чувствовать себя неловко после убийства кого-либо

В Skyrim обнаружен мод, который вызывает чувство совести у игроков

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В популярном RPG-экшене Skyrim появился мод Shame of Skyrim, который добавляет более 200 персонализированных заметок о врагах в игре. Какие-то злодеи предстают в доброжелательном свете, а какие-то — нет. Игроки уже делятся своими впечатлениями, что после прочтения некоторых историй жизни врагов, они испытывают небольшое чувство стыда.

Фото: unsplash.com by Lee Campbell leecampbell is licensed under Commons, the free media repository

Как отметили многие геймеры, все эти биографические заметки оказались довольно забавными и интересными, добавив характера и человечности многим отрицательным персонажам.