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Директор Tekken 8 Кацухиро Харада помог фанату сохранить ИИ-призрак его покойного брата

Исполнительный директор Tekken 8 помог сохранить геймеру игровой ИИ-аватар его покойного брата

1:35
Видеоигры

Исполнительный директор известного файтинга Tekken 8 — Кацухиро Харада, протянул руку помощи фанату, у которого умер брат.

Исполнительный директор Tekken 8 помог сохранить геймеру игровой ИИ-аватар его покойного брата
Фото: commons.wikimedia.org by Yves Tennevin is licensed under Commons, the free media repository

Пользователь под ником Melodic_Insect1356 в ветке на Reddit написал, что его 26-летний брат внезапно скончался в своей комнате. Он также добавил, что родственник был большим поклонником Tekken и потратил много часов на то, чтобы подняться в рейтинге.

За долгое время игры возник его "призрак": аватар с копией стиля игры на основе ИИ. Melodic_Insect был обеспокоен тем, что аватар будет удалён после того, как будет неактивен долгое время. Melodic_Insect хотел бы время от времени играть против покойного брата, так как это ещё одна сохранившаяся память и напоминание о нём. 

Эта история дошла до Кацухиро Харады, который ответил пользователю Melodic_Insect, что тот может скачать "аватар брата" локально и играть с ним в любое время, даже если данные будут утеряны на сервере. Харада также добавил, что готов помочь Melodic_Insect, если тот в чём-то нуждается. 

В своём благодарственном сообщении Хараде Melodic_Insect написал: 

Спасибо мистеру Хараде и всей команде Tekken за то, что подарили мне и моему брату прекрасный последний месяц радости быть вместе. Последнее, что я видел перед его кончиной — это то, как он играл в эту игру. Я рад, что брат успел поиграть в неё до того, как ему пришлось уйти.

Эта история растрогала уже многих геймеров, которые активно делятся ей в социальных сетях.

Tekken 8 - State of Play Sep 2022 Announcement Trailer | PS5 Games
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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