Порядка 15,6 млрд потратили на игры владельцы iPhone в прошлом году

Россияне потратили в 2023 году на игры на iPhone 15,6 млрд рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В прошлом году жители России заплатили порядка 15,6 млрд рублей за игры в App Store. Об этом стало известно из исследования State of Mobile Gaming 2024 от data.ai.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если сравнивать с тратами в 2022-м году, то сумма сократилась на 19,2 процента. Специалисты обуславливают это тем, что часть платежей начала проходить не через App Store, а через другие платежные системы.

Отметим, что наша страна находится на 20-м месте по объему затрат в App Store, в то время как Япония, Америка и Китай в тройке лидеров. Также на объем трат отечественных пользователей на игры в App Store могло повлиять и то, что в России платежи в App Store могут осуществляться только с посощью операторов связи МТС и «Билайн», в то время как в остальных государствах покупки можно сделать через банковские карты, с телефонного счета и PayPal.