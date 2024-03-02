Критики хорошо оценили Expeditions A MudRunner Game

Разработчики Expeditions A MudRunner Game выпустили трейлер игры. На творение авторов в Сети уже появились отзывы.
Критики хорошо оценили игру. Об этом говорит статистика. Так, на сайте Metacritic игра получила 80 баллов, основываясь на 8 рецензиях.
Что же именно приглянулось в новинке критикам? Во-первых, сложность игры. Также они оценили впечатляющие карты и испытания, которые придумали авторы. Из недостатков, критики выделили небольшое число контента, а также то, что игра скорее всего не привлечет новых пользователей, так как рассчитана на определенных геймеров, которым нравится "сражаться" с бездорожьем.
Добавим, что выпуск игры запланирован на 5 марта, но заранее можно получить ранний доступ, который открывается сегодня, 1 марта.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.