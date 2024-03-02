Будущее за киберспортом: в "Знание.Лекторий" прошла встреча спортсменов

Перспективы киберспорта обсудили в "Знание.Лекторий"

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В Казани на "Играх будущего" в стрим-студии "Знание.Лекторий" прошла встреча спортсменов, звезд киберспорта и профессионалов фиджитал-индустрии. Они поделились, откуда такой интерес к киберспорту и почему за ним будущее.

Фото: wikimapia by Patar knight is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Мы подаем по-новому спорт. Чтобы он стал прикольным, увлекательным для молодежи. Потому что не секрет, что классический спорт теряет своего зрителя и телезрителя",— рассказал в ходе встречи руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров.

По его словам, киберспорт набирает обороты, так как сейчас это многомиллиардная индустрия. Именно поэтому, как отметил Столяров, появилась мысль сделать какую-то новую сборку и интересно подать ее молодежи.

Напомним, что Первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего", объединивший соревнования в физическом и цифровом измерениях, проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта.