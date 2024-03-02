Два раза за полминуты "убили" Kiritych на Morphling в переигровках против OG

Kiritych на Morphling "умер" дважды за 34 секунды в переигровках

0:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игрок OG Себастьян Ceb Дебс два раза за 34 секунды принял участие в убийстве керри Virtus. pro Ильи Kiritych Ульянова в матче команд на DreamLeague Season 22 по Dota 2.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Причем, во второй раз французский игрок отправил Илью в таверну самостоятельно. Этот момент вошел в официальную трансляцию игры.

Добавим, что OG и Virtus. pro встретились в переигровках за выход во вторую групповую стадию на DreamLeague Season 22. Сборная Ceb выступила лучше в серии best-of-1. А до этого команда выиграла Gladiators, а VP проиграла последним, из-за этого команда Kiritych вышла из соревнования.