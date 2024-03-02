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Два раза за полминуты "убили" Kiritych на Morphling в переигровках против OG

Kiritych на Morphling "умер" дважды за 34 секунды в переигровках

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Видеоигры

Игрок OG Себастьян Ceb Дебс два раза за 34 секунды принял участие в убийстве керри Virtus. pro Ильи Kiritych Ульянова в матче команд на DreamLeague Season 22 по Dota 2.

Kiritych на Morphling "умер" дважды за 34 секунды в переигровках
Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Причем, во второй раз французский игрок отправил Илью в таверну самостоятельно. Этот момент вошел в официальную трансляцию игры.

Добавим, что OG и Virtus. pro встретились в переигровках за выход во вторую групповую стадию на DreamLeague Season 22. Сборная Ceb выступила лучше в серии best-of-1. А до этого команда выиграла Gladiators, а VP проиграла последним, из-за этого команда Kiritych вышла из соревнования.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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