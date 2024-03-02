Solo рассказал о завершении карьеры в Dota 2

Желание побеждать против стримов: Solo сообщил о завершении карьеры

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Киберспортсмен Алексей Solo Березин рассказал о причинах завершения карьеры профессионального игрока в Dota 2 в конце текущего сезона.

Фото: wikimapia by Zilsonzxc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"По сути, лишь желание побеждать в Доте останавливает меня от стримов. Хочется закрыть гештальт и выиграть TI или Рияд",— рассказал он в интервью порталу "Кибер".

Также Алексей сообщил, что об уходе с позиции игрока он решил в этом году.

"Я пока не знаю, буду ли пробовать себя в роли тренера или как-то еще. Что заставит меня остаться? Если мы станем действительно сильной командой, выиграем TI и Рияд — тогда глупо будет уходить", — подчеркнул Березин.

Solo играет на профессиональной сцене Dota 2 уже 12 лет. За это время он стал призером множества крупных турниров, выиграл пять мейджоров.