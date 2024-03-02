Капитан состава 9Pandas по Dota 2 Алексей Solo Березин не может войти в свой аккаунт на канале Twitch.

Алексей Solo Березин потерял доступ к своему аккаунту на Twitch

0:34 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Капитан состава 9Pandas по Dota 2 Алексей Solo Березин потерял доступ к своему аккаунту на канале Twitch.

Фото: flickr.com by dfactory is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Алексей Березин не может зайти в свой аккаунт, так как его привязанный номер телефона был удален мобильным оператором",— сообщил менеджер команды Алдара Jamba Джамбинова в техподдержку сервиса.

Также в своем посте в социальной сети Джамбинов рассказал, что киберспортсмен Березин в связи с удалением мобильного телефона не может пройти на канале Twitch двухфакторную аутентификацию.