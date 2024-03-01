Вышел трейлер Expeditions: A MudRunner Game с приключениями по бездорожью

В сети появился релизный трейлер Expeditions: A MudRunner

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Вышел новый релиз от Focus и Saber Interactive — игра Expeditions: A MudRunner Game! В ней геймерам предлагаются возможности для научных исследований в неизведанных и загадочных местах. Релизный трейлер уже доступен на YouTube, и игра готова к запуску на PS5/4, Xbox (One, Series X|S), Nintendo Switch и ПК для всех обладателей Supreme или Year 1 Edition!

Фото: oshkoshdefense.com by https://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles is licensed under Commons, the free media repository

Разработчики предлагают игрокам окунуться в увлекательное научное приключение, где они станут главным героем для совершения новых открытий. Геймерам будет доступно высокотехнологичное оборудование и инструменты, чтобы преодолеть различные трудности, спланировать маршрут и найти сокровища, скрытые в глуши дикой природы.

Полноценный релиз игры запланирован на 5 марта 2024 года. Уже сегодня игроки могут отправиться в захватывающее путешествие, которое откроет новые научные горизонты!

Expeditions: A MudRunner Game - Launch Trailer