На смартфонах появится бета-версия гоночного симулятора Need For Speed: Assemble

Бета-версия Need For Speed: Assemble скоро появится на смартфонах

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В скором времени на мобильных устройствах состоится старт 3БТ новой версии гонки Need for Speed: Assemble. Разработчики игры раскрыли некоторые подробности проекта. В рамках обновления игровой карты её поделят на 4 части, постепенно открывая игрокам новые возможности. В этой версии игры добавятся новые погодные условия, такие как торнадо, а также класс внедорожников и система формирования командных заездов.

Фото: commons.wikimedia.org by TREXX1021 is licensed under Commons, the free media repository

Мобильное приложение Need for Speed: Assemble также получит обновленный интерфейс, новые визуальные эффекты и перекраски для автомобилей. Запуск ЗБТ запланирован на 14 марта в Китае, и доступен он будет, к сожалению, только для устройств на платформе Android. Для участия в бета-тестировании потребуется мобильный телефон с процессором Snapdragon 460, Helio P60, Kirin 710, Exynos 9610 и более высокой производительностью.

Напомним, что ранее на Android уже были запущены PC-версии игр Most Wanted и Underground 2. Новая версия Need for Speed: Assemble обещает стать увлекательным продолжением серии гоночных игр для мобильных устройств.

Need for Speed Unbound - Official Reveal Trailer (ft. A$AP Rocky)