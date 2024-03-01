В GreedFall II появится больше свободы и динамики: разработчики рассказали об изменениях в боёвке

Разработчики GreedFall II обещают улучшенную боёвку и захватывающее путешествие по миру

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Spiders представила свежий трейлер приквела Greedfall II: The Dying World. В новой части серии события разворачиваются за три года до прибытия Де Сарде на остров Тир-Фради, предлагая игрокам взглянуть на мир глазами аборигенов.

Фото: fernseher-tests24.com by Quakeboy is licensed under Commons, the free media repository

Игра предложит исследовать целый континент Гакан, превосходящий по территории Тир-Фради. Геймерам предстоит узнавать мир вместе со своим героем, сталкиваясь с различными фракциями и принимая сложные решения, влияющие на развитие сюжета.

Боевая система была переработана и теперь игроку предстоит управлять целой командой из четырёх персонажей, делая бои более тактическими. Студия обещает нелинейный сюжет с различными концовками, где действия геймера имеют последствия с влиянием на финал.

Премьера Greedfall II: The Dying World ожидается летом 2024 года на ПК на платформе Steam с русскими субтитрами. Также планируется выпустить игру на PS5 и Xbox, давая возможность игрокам окунуться в захватывающие приключения в уникальной фэнтезийной вселенной.

GreedFall 2 | The Uprooting Trailer