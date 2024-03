Вышел трейлер нового сюжетного режима в WWE 2K24

Visual Concepts представила новый трейлер для игры WWE 2K24, раскрывающий детали новых сюжетных линий в режиме MyRISE. Игроков ожидают захватывающие повороты событий, позволяющие создать свои собственные истории со своими суперзвёздами. Роли в игре озвучивают Роман Рейнс и Бекки Линч, а также говорят о возможном участии Брока Леснара и Винса МакМахона, хотя они не будут играбельными персонажами.

Фото: flickr.com by Miguel Discart from Bruxelles, Belgique is licensed under Commons, the free media repository