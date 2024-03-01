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Вышел трейлер нового сюжетного режима в WWE 2K24

Появилась новая сюжетная линия MyRISE для WWE 2K24

0:41
Видеоигры

Visual Concepts представила новый трейлер для игры WWE 2K24, раскрывающий детали новых сюжетных линий в режиме MyRISE. Игроков ожидают захватывающие повороты событий, позволяющие создать свои собственные истории со своими суперзвёздами. Роли в игре озвучивают Роман Рейнс и Бекки Линч, а также говорят о возможном участии Брока Леснара и Винса МакМахона, хотя они не будут играбельными персонажами.

Появилась новая сюжетная линия MyRISE для WWE 2K24
Фото: flickr.com by Miguel Discart from Bruxelles, Belgique is licensed under Commons, the free media repository

Дата выхода WWE 2K24 намечена на 8 марта, а игра будет доступна на платформах Xbox One, Xbox Series X/S, PS4/5 и ПК.

WWE 2K24 - Become A Champion In MyRISE | PS5 & PS4 Games
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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