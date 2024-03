В честь юбилея в Assassin's Creed II появился новый мод, улучшающий паркур с лучшим контролем

В этом году Assassin's Creed II отмечает свой 15-летний юбилей, однако игра всё ещё остаётся актуальной благодаря выходу новых обновлений, а также модов, улучшающих графику и геймплей.

Фото: flickr.com by Omarukai from Paris, France is licensed under Commons, the free media repository