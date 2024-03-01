В честь юбилея в Assassin's Creed II появился новый мод, улучшающий паркур с лучшим контролем

В Assassin's Creed II появился новый мод, который улучшает паркур

0:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В этом году Assassin's Creed II отмечает свой 15-летний юбилей, однако игра всё ещё остаётся актуальной благодаря выходу новых обновлений, а также модов, улучшающих графику и геймплей.

Фото: flickr.com by Omarukai from Paris, France is licensed under Commons, the free media repository

Недавно выпустили мод, который значительно улучшает систему паркура в игре. Он позволяет игроку более свободно перемещаться, убирая ограничения, которые ранее могли помешать выполнению нестандартных действий. Также добавлены новые анимации, делающие прыжки и перескакивания более плавными и реалистичными.

Кроме того, мод позволяет игроку в Assassin's Creed: Unity выбирать направление прыжка, а не просто следовать за автоматическим выбором игры. Авторы мода подготовили видео, демонстрирующее разницу между модификацией и оригинальной версией игры, чтобы игроки могли оценить улучшения в действии.

Definitive AC2 Parkour Mod Features Showcase