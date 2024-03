Издательство Nacon анонсировало выход Terminator: Survivors. Игра появится в октябре в 2024 году

Terminator: Survivors — это новая игра на выживание в открытом мире, которую представило издательство Nacon на презентации Nacon Connect 2024. Игра появится в раннем доступе на платформе Steam 24 октября, в день сорокалетия выхода на экраны легендарного фильма "Терминатор" Джеймса Кэмерона. Позже планируется выпуск релизов для PS5 и Xbox.

Фото: flickr.com by Daniel Juřena from Prague, Czech Republic is licensed under Commons, the free media repository