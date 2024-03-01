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Издательство Nacon анонсировало выход Terminator: Survivors. Игра появится в октябре в 2024 году

Игра Terminator: Survivors выйдет в Steam в октябре в 2024 году

1:16
Видеоигры

Terminator: Survivors — это новая игра на выживание в открытом мире, которую представило издательство Nacon на презентации Nacon Connect 2024. Игра появится в раннем доступе на платформе Steam 24 октября, в день сорокалетия выхода на экраны легендарного фильма "Терминатор" Джеймса Кэмерона. Позже планируется выпуск релизов для PS5 и Xbox.

Игра Terminator: Survivors выйдет в Steam в октябре в 2024 году
Фото: flickr.com by Daniel Juřena from Prague, Czech Republic is licensed under Commons, the free media repository

По сюжету события игры разворачиваются в 2009 году после того, как Skynet устроил ядерный апокалипсис, и до того, как Джон Коннор возглавил борьбу с машинами. По утверждениям разработчиков, Terminator: Survivors будет основан на первых двух частях одноимённых кинокартин.

Геймерам предстоит сражаться за жизнь в постъядерном мире, где им грозят опасности от других людей и от машин Skynet, в том числе от знаменитого робота Т-800.

В Terminator: Survivors можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе. Для выживания геймерам придётся добывать материалы, ресурсы, информацию и искать других выживших. Сложности к прохождению добавит то, что машины будут превосходить главного героя в силе, поэтому придётся использовать навыки скрытности и хитрости.

Terminator Survivors - Official Cinematic Reveal Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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