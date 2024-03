Ещё одна студия приобрела независимость: Toys for Bob отделилась от Activision

Видеоигры

Компания Toys for Bob, которая разработала игру Crash Bandicoot, отделилась от Activision. Тем самым ещё одна студия станет частной.

Фото: flickr.com by Naughty Dog is licensed under Commons, the free media repository

Компания объявила в своём блоге, что Toys for Bob займётся инди-разработкой игр в попытке вернуться к своим корням.

Компания Toys for Bob была основана в далёком 1989 году совместными усилиями Пола Райхе III и Фреда Форда. После длительного партнёрства с Crystal Dynamics компания Toys for Bob была приобретена Activision в 2005 году и продолжила разработку игр Skylanders, трилогии Spyro Reignited и Crash Bandicoot 4. Также Toys for Bob помогала с поддержкой известного шутера Call of Duty.

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time Announcement Trailer [UK]