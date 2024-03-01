Разработчики игры Slavania добавили в неё Бурановских бабушек

Издатель Game Art Pioneers и разработчики игры Slavania объявили о сотрудничестве с фолк-группой "Бурановские бабушки" в официальной группе "ВКонтакте". Участницы знаменитого коллектива будут находиться по разным местам всей Slavania, а игрокам нужно собрать их в рамках небольшого побочного квеста. В мире игр сложилась привычная практика — собирать различные "коллекционные предметы", которые должны заманить геймера исследовать игровую вселенную.
Однако число бабушек в игре будет превышать их реальное количество, и геймеры смогут найти не менее 15 персонажей.
Владимир Аверьянов, ведущий геймдизайнер и один из авторов Slavania, отмечает:
Мы давно хотели добавить механику коллекционирования в игру, но не могли определиться с тем, что именно игрок будет собирать по разным частям Славании. Бурановские бабушки заблудились в лесу и разбрелись кто куда. Теперь Алёше нужно найти их всех и помочь найти дорогу чтобы они снова собрались в большой ансамбль и дали концерт. Такая механика показалась нам достаточно забавной, а образы бабушек максимально вписались в антураж игры на базе славянского фольклора.
Дата релиза Slavania запланирована на 12 марта 2024 года. Ранее разработчики уже анонсировали выпуск ограниченной серии медовухи из игры, созданной в коллаборации с медоварней "Традиции Предков" и брендом "Mjolnir".
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