Разработчики игры Slavania добавили в неё Бурановских бабушек

В Slavania появился уникальный квест с Бурановскими бабушками

1:26 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издатель Game Art Pioneers и разработчики игры Slavania объявили о сотрудничестве с фолк-группой "Бурановские бабушки" в официальной группе "ВКонтакте". Участницы знаменитого коллектива будут находиться по разным местам всей Slavania, а игрокам нужно собрать их в рамках небольшого побочного квеста. В мире игр сложилась привычная практика — собирать различные "коллекционные предметы", которые должны заманить геймера исследовать игровую вселенную.

Фото: disk.yandex.ru by Лариса Горбунова is licensed under Commons, the free media repository

Однако число бабушек в игре будет превышать их реальное количество, и геймеры смогут найти не менее 15 персонажей.

Владимир Аверьянов, ведущий геймдизайнер и один из авторов Slavania, отмечает:

Мы давно хотели добавить механику коллекционирования в игру, но не могли определиться с тем, что именно игрок будет собирать по разным частям Славании. Бурановские бабушки заблудились в лесу и разбрелись кто куда. Теперь Алёше нужно найти их всех и помочь найти дорогу чтобы они снова собрались в большой ансамбль и дали концерт. Такая механика показалась нам достаточно забавной, а образы бабушек максимально вписались в антураж игры на базе славянского фольклора.

Дата релиза Slavania запланирована на 12 марта 2024 года. Ранее разработчики уже анонсировали выпуск ограниченной серии медовухи из игры, созданной в коллаборации с медоварней "Традиции Предков" и брендом "Mjolnir".