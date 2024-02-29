В игре Vampire Survivors появились новые герои, локации и фичи после выхода обновления 1.9

Последнее обновление 1.9 для Vampire Survivors, известное как Space-54, уже доступно для игроков, привнося с собой новую карту, уникальных персонажей и многое другое.
Разработчик Poncle подробно рассказывал об обновлении. Теперь игроки могут насладиться новыми особенностями Space-54, которые открываются с загадочной космической картой и двумя новыми героями, соответствующими этой тематике.
Также в игру было добавлено новое оружие, расширяющее возможности игроков в сражениях с врагами Vampire Survivors. В обновлении 1.9 появился не только новый контент, но и улучшенный геймплей.
Помимо текущего обновления, Poncle обещает еще более увлекательные изменения в следующем патче, который будет более "мрачным и серьезным".
Аркадный шутер Vampire Survivors доступен для игры на ПК, Xbox и Nintendo Switch.
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