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В игре Vampire Survivors появились новые герои, локации и фичи после выхода обновления 1.9

Как изменилась после обновления 1.9 игра Vampire Survivors

0:57
Видеоигры

Последнее обновление 1.9 для Vampire Survivors, известное как Space-54, уже доступно для игроков, привнося с собой новую карту, уникальных персонажей и многое другое.

Как изменилась после обновления 1.9 игра Vampire Survivors
Фото: commons.wikimedia.org by Thecount68 is licensed under Commons, the free media repository

Разработчик Poncle подробно рассказывал об обновлении. Теперь игроки могут насладиться новыми особенностями Space-54, которые открываются с загадочной космической картой и двумя новыми героями, соответствующими этой тематике.

Также в игру было добавлено новое оружие, расширяющее возможности игроков в сражениях с врагами Vampire Survivors. В обновлении 1.9 появился не только новый контент, но и улучшенный геймплей.

Помимо текущего обновления, Poncle обещает еще более увлекательные изменения в следующем патче, который будет более "мрачным и серьезным".

Аркадный шутер Vampire Survivors доступен для игры на ПК, Xbox и Nintendo Switch.

Vampire Survivors - Console Launch Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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