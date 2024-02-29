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Embracer Group заключила сделку на 500 миллионов долларов по продаже студии Saber Interactive

Embracer Group продаст студию Saber Interactive за 500 миллионов долларов

1:34
Видеоигры

Издание Bloomberg сообщило, что шведская холдинговая компания Embracer Group заключила сделку на сумму до 500 миллионов долларов по продаже своего подразделения Saber Interactive группе частных инвесторов. Эта сделка должна превратить Saber Interactive в частную компанию с примерно 3500 сотрудниками.

Embracer Group продаст студию Saber Interactive за 500 миллионов долларов
Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

Embracer купила Saber Interactive в 2020 году на пике своей популярности. Она стала пятой операционной группой в корпоративной структуре Embracer и в настоящее время является материнской компанией множества других студий, включая

  • 4A Games
  • Aspyr
  • Beamdog
  • New World Interactive
  • Slipgate Ironworks
  • Tripwire

Но Embracer столкнулась с рядом проблем в 2023 году, когда инвестиционная сделка стоимостью в 2 миллиарда долларов, как сообщается, с саудовской аравийской Savvy Games Group, сорвалась. С тех пор компания уволила сотни сотрудников и закрыла несколько студий после того, как не смогла найти потенциальных новых владельцев.

В настоящее время Saber работает над парой громких и, похоже, испытывающих некоторые трудности игр: например ремейком Knights of the Old Republic, который всё ещё находится в разработке.

Также сообщается, что Embracer планирует продать по крайней мере ещё одну крупную студию Gearbox, которую она приобрела в 2021 году в рамках сделки стоимостью до 1,3 миллиарда долларов.

Embracer и Saber Interactive ещё никак официально не комментировали сделку.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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