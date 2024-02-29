Rockstar Games вернул своих разработчиков с удалёнки для продуктивного завершения GTA6

Rockstar Games вернул всех удалённых сотрудников в офис для завершения работы над GTA6

1:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Rockstar попросила своих сотрудников, работающих над GTA 6, вернуться в офис для работы 5/2 над завершающей стадией игры GTA 6. Издание Bloomberg опубликовало электронное письмо главы издательства Дженн Колбе, где компания Rockstar просит разработчиков GTA 6 вернуться в офис в апреле этого года по соображениям "производительности" и "безопасности".

Фото: commons.wikimedia.org by Commons, the free media repository is licensed under BobAnderson34

Последнее является ответом на массовую информационную утечку GTA 6 в сентябре 2022 года. В сеть преждевременно попали более 90 видео и изображений игры. Также трейлер GTA 6 просочился в интернет за день до его официального декабрьского релиза.

Журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg, который опубликовал статью, добавил, что сотрудники не в восторге от решения компании Rockstar.

GTA 6 была официально анонсирована в ноябре, с датой выхода в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S. В новом сиквеле игроки попадут на залитые солнцем улицы Вайс-Сити, где им предстоит снова окунуться в бандитские разборки с закрученным сюжетом.

Grand Theft Auto VI Trailer 1