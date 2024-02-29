Вышел новый патч 2.12 для Cyberpunk 2077 с исправлением ошибок на ПК, PS5 и Xbox X/S

Компания CD Projekt Red объявила, что обновление 2.12 для Cyberpunk 2077 выходит на PS5, Xbox X/S, а также ПК, и включает в себя множество исправлений ошибок.
Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository
CD Projekt Red исправили основные проблемы, приводившие к невозможности доступа меню, обновили описание быстрого хака Sonic Shock, устранили множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром. Среди прочих проблем были исправлены финишеры ближнего боя, перебежки, превращающиеся в приседания, и неправильное обновление предметов. CD Projekt Red также скорректировал частоту автомобильных погонь и устранил ошибку, из-за которой игроки не могли заснуть во время выполнения задания "I really want to stay at your house".
Список исправлений к патчу Cyberpunk 2077 2.12
Для ПК
можно корректно привязать радиопорт и сбрасывание тел к другой клавише на клавиатурах AZERTY
переключение заданий квеста теперь будет назначаться клавишей T на всех клавиатурах
исправлена ошибка, из-за которой попытка привязать клавишу T к действиям в Exploration & Combat приводила к ошибке "Привязка не удалась"
совместно с Razer исправили сбой, возникавший при использовании устройств с поддержкой Razer Chroma
исправлена ошибка, из-за которой волосы NPC могли казаться очень яркими внутри транспортных средств при включённой трассировке лучей
исправлен сбой, возникавший в Steam Deck при игре с включенной трассировкой лучей
Для Xbox
устранена проблема, из-за которой игра могла переходить в состояние бесконечной загрузки, зависать или вылетать на Xbox при использовании некоторых сохранений
Все остальные исправления на всех платформах
исправлена ошибка, приводившая к невозможности доступа меню, инвентарю, тайнику и быстрому перемещению
обновлено описание Sonic Shock quickhack, чтобы оно должным образом отражало изменения, внесённые в его поведение в версии 2.1
улучшена видимость курсора контроллера в меню и при использовании компьютеров или клавиатур. Это изменение поможет пользователям Steam Deck, но также полезно консолям и ПК при использовании контроллера
New Dawn Fades: исправлена ошибка, из-за которой было невозможно открыть телефон, чтобы прочитать уведомление из системы автоматической доставки
I Can See Clearly Now: снижена проверка атрибута тела, необходимая для перемещения мусорного контейнера
Riders on the Storm: вражеские машины в погоне теперь будут стрелять по фургону Панама
Nocturne Op55N1: исправлена ошибка, из-за которой после выбора вызова Рида разговор иногда не запускался, блокируя прогресс
Sonic Shock: теперь будет правильно классифицироваться как скрытый быстрый взлом
Исправлены случаи, когда группы бессмертных врагов могли появляться по всему Ночному городу
Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы на экране перка не менялись после переключения в режим дальтонизма
Биодинамический Берсерк теперь должным образом увеличит шанс критического удара благодаря настройке своих рефлексов
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Cyberpunk 2077 — Official Cinematic Trailer | E3 2019
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ