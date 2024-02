Вышел новый патч 2.12 для Cyberpunk 2077 с исправлением ошибок на ПК, PS5 и Xbox X/S

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 включает в себя множество исправлений ошибок

3:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания CD Projekt Red объявила, что обновление 2.12 для Cyberpunk 2077 выходит на PS5, Xbox X/S, а также ПК, и включает в себя множество исправлений ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository

CD Projekt Red исправили основные проблемы, приводившие к невозможности доступа меню, обновили описание быстрого хака Sonic Shock, устранили множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром. Среди прочих проблем были исправлены финишеры ближнего боя, перебежки, превращающиеся в приседания, и неправильное обновление предметов. CD Projekt Red также скорректировал частоту автомобильных погонь и устранил ошибку, из-за которой игроки не могли заснуть во время выполнения задания "I really want to stay at your house".

Список исправлений к патчу Cyberpunk 2077 2.12

Для ПК

можно корректно привязать радиопорт и сбрасывание тел к другой клавише на клавиатурах AZERTY

переключение заданий квеста теперь будет назначаться клавишей T на всех клавиатурах

исправлена ошибка, из-за которой попытка привязать клавишу T к действиям в Exploration & Combat приводила к ошибке "Привязка не удалась"

совместно с Razer исправили сбой, возникавший при использовании устройств с поддержкой Razer Chroma

исправлена ошибка, из-за которой волосы NPC могли казаться очень яркими внутри транспортных средств при включённой трассировке лучей

исправлен сбой, возникавший в Steam Deck при игре с включенной трассировкой лучей

Для Xbox

устранена проблема, из-за которой игра могла переходить в состояние бесконечной загрузки, зависать или вылетать на Xbox при использовании некоторых сохранений

Все остальные исправления на всех платформах

исправлена ошибка, приводившая к невозможности доступа меню, инвентарю, тайнику и быстрому перемещению

обновлено описание Sonic Shock quickhack, чтобы оно должным образом отражало изменения, внесённые в его поведение в версии 2.1

улучшена видимость курсора контроллера в меню и при использовании компьютеров или клавиатур. Это изменение поможет пользователям Steam Deck, но также полезно консолям и ПК при использовании контроллера

New Dawn Fades: исправлена ошибка, из-за которой было невозможно открыть телефон, чтобы прочитать уведомление из системы автоматической доставки

I Can See Clearly Now: снижена проверка атрибута тела, необходимая для перемещения мусорного контейнера

Riders on the Storm: вражеские машины в погоне теперь будут стрелять по фургону Панама

Nocturne Op55N1: исправлена ошибка, из-за которой после выбора вызова Рида разговор иногда не запускался, блокируя прогресс

Sonic Shock: теперь будет правильно классифицироваться как скрытый быстрый взлом

Исправлены случаи, когда группы бессмертных врагов могли появляться по всему Ночному городу

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы на экране перка не менялись после переключения в режим дальтонизма

Биодинамический Берсерк теперь должным образом увеличит шанс критического удара благодаря настройке своих рефлексов

Cyberpunk 2077 — Official Cinematic Trailer | E3 2019