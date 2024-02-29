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Вышел новый патч 2.12 для Cyberpunk 2077 с исправлением ошибок на ПК, PS5 и Xbox X/S

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 включает в себя множество исправлений ошибок

3:09
Видеоигры

Компания CD Projekt Red объявила, что обновление 2.12 для Cyberpunk 2077 выходит на PS5, Xbox X/S, а также ПК, и включает в себя множество исправлений ошибок.

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 включает в себя множество исправлений ошибок
Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository

CD Projekt Red исправили основные проблемы, приводившие к невозможности доступа меню, обновили описание быстрого хака Sonic Shock, устранили множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром. Среди прочих проблем были исправлены финишеры ближнего боя, перебежки, превращающиеся в приседания, и неправильное обновление предметов. CD Projekt Red также скорректировал частоту автомобильных погонь и устранил ошибку, из-за которой игроки не могли заснуть во время выполнения задания "I really want to stay at your house".

Список исправлений к патчу Cyberpunk 2077 2.12

Для ПК

  • можно корректно привязать радиопорт и сбрасывание тел к другой клавише на клавиатурах AZERTY
  • переключение заданий квеста теперь будет назначаться клавишей T на всех клавиатурах
  • исправлена ошибка, из-за которой попытка привязать клавишу T к действиям в Exploration & Combat приводила к ошибке "Привязка не удалась"
  • совместно с Razer исправили сбой, возникавший при использовании устройств с поддержкой Razer Chroma
  • исправлена ошибка, из-за которой волосы NPC могли казаться очень яркими внутри транспортных средств при включённой трассировке лучей
  • исправлен сбой, возникавший в Steam Deck при игре с включенной трассировкой лучей

Для Xbox

  • устранена проблема, из-за которой игра могла переходить в состояние бесконечной загрузки, зависать или вылетать на Xbox при использовании некоторых сохранений

Все остальные исправления на всех платформах

  • исправлена ошибка, приводившая к невозможности доступа меню, инвентарю, тайнику и быстрому перемещению
  • обновлено описание Sonic Shock quickhack, чтобы оно должным образом отражало изменения, внесённые в его поведение в версии 2.1
  • улучшена видимость курсора контроллера в меню и при использовании компьютеров или клавиатур. Это изменение поможет пользователям Steam Deck, но также полезно консолям и ПК при использовании контроллера
  • New Dawn Fades: исправлена ошибка, из-за которой было невозможно открыть телефон, чтобы прочитать уведомление из системы автоматической доставки
  • I Can See Clearly Now: снижена проверка атрибута тела, необходимая для перемещения мусорного контейнера
  • Riders on the Storm: вражеские машины в погоне теперь будут стрелять по фургону Панама
  • Nocturne Op55N1: исправлена ошибка, из-за которой после выбора вызова Рида разговор иногда не запускался, блокируя прогресс
  • Sonic Shock: теперь будет правильно классифицироваться как скрытый быстрый взлом
  • Исправлены случаи, когда группы бессмертных врагов могли появляться по всему Ночному городу
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы на экране перка не менялись после переключения в режим дальтонизма
  • Биодинамический Берсерк теперь должным образом увеличит шанс критического удара благодаря настройке своих рефлексов
Cyberpunk 2077 — Official Cinematic Trailer | E3 2019
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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