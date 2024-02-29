Работа над игрой Star Wars преждевременно завершена компанией EA, а студия-разработчик Respawn закрыта

После недавнего заявления в Electronic Arts об увольнении 5% штата, президент EA по развлечениям и технологиям Лаура Миеле сообщила, что компания также решила отменить разработку игры FPS Star Wars. Над ней работала студия Respawn, которая прекращает своё существование.
Проект был анонсирован в начале 2022 года, через год после того, как EA взяла на себя обязательство придерживаться франшизы, несмотря на потерю эксклюзивного контракта с Disney. Но теперь компания решила сменить направление. Это действительно серьезный шаг, учитывая огромный фактор узнаваемости бренда Star Wars.
В сети мало какой-либо информации об отменённом проекте. Известно лишь, что Star Wars должен был стать шутером от первого лица, где главным героем был бы мандалорский охотник за головами.
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