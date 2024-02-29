Издание Electronic Arts включилось в гонку увольнений: компания сократит более 600 человек

Гейм-издание EA сокращает 5% своего штата

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Electronic Arts (известная как EA) сообщила, что в компании массово увольняют 5% сотрудников от общего числа штата по всему миру. Под сокращение попали примерно 670 человек.

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Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, отметил, что это связано с изменениями в отрасли, в которой меняются потребности и мотивации игроков.

В процессе увольнения компания также закрывает две мобильные игры: F1 Mobile Racing и MLB Tap Sports. Несмотря на это, у EA продолжается работа над несколькими крупными проектами, включая игры по мотивам Star Wars и Marvel, а также третья игра Jedi, Black Panther и Iron Man.

Эти увольнения стали ещё одним ударом по игровой индустрии, которую уже давно трясут массовые сокращения в различных студиях. Всего за два первых месяца 2024 года более 8000 человек потеряли свои рабочие места, а ранее PlayStation также объявила об увольнении 900 сотрудников и закрытии своей студии в Лондоне. Некоторые другие компании, такие как Die Gut Fabrik и Supermassive, также столкнулись с серьезными трудностями.