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Вышел новый и бюджетный игровой смартфон Nubia Neo 2

На рынке появился новый игровой смартфон Nubia Neo 2

1:20
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На выставке в Барселоне "MWC 2024" компания ZTE представила свои последние новинки. Одним из главных анонсов стал игровой смартфон Nubia Neo 2 5G с 6,72-дюймовым LCD-экраном, разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Хотя информация о процессоре пока не разглашается, но ходят слухи, что устройство будет работать на чипе MediaTek Dimensity 8050. Смартфон также получил 12 ГБ оперативной памяти, возможность виртуального расширения до 20 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

На рынке появился новый игровой смартфон Nubia Neo 2
Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns is licensed under Commons, the free media repository

Важными особенностями Nubia Neo 2 5G являются крупная батарея емкостью 6000 мАч, поддержка быстрой зарядки до 33 Вт и стереодинамики. Пока подробной информации о камере на устройстве нет, однако ZTE обещает высокое качество изображений.

Смартфон поступит в продажу весной 2024 года, а начальная цена будет составлять 199 долларов. Устойчивый, стильный и мощный — Nubia Neo 2 5G обещает стать настоящим хитом среди геймеров и ценителей технологий.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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