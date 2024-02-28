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Вышло первое за 4 года обновление пиратской FPS Blackwake: она стала бесплатной в Steam

Пиратская FPS игра Blackwake стала бесплатной

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Видеоигры

Многопользовательская военно-морская FPS игра Blackwake вышла из раннего доступа ещё в 2020 году. Перед этим она произвела небольшой фурор на YouTube, а затем рост игроков стремительно сократился.

Пиратская FPS игра Blackwake стала бесплатной
Фото: commons.wikimedia.org by Lh578 is licensed under Commons, the free media repository

Возможно в ответ на недавний релиз Skull and Bones, кто-то из студии Mastfire Studios пытается вдохнуть в неё новую жизнь, сделав её бесплатной. Теперь игру можно скачать на платформе Steam, не заплатив ни рубля.

Это довольно хорошая стратегия для любой игры, застрявшей в "чистилище" без геймеров. Очевидно, что Blackwake не приносит никаких денег разработчикам, поэтому сохранение платы за игру бессмысленно. Вполне вероятно, что это последнее обновление, которое мы увидели для Blackwake.

Blackwake - Steam Game Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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