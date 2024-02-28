Вышло первое за 4 года обновление пиратской FPS Blackwake: она стала бесплатной в Steam

Многопользовательская военно-морская FPS игра Blackwake вышла из раннего доступа ещё в 2020 году. Перед этим она произвела небольшой фурор на YouTube, а затем рост игроков стремительно сократился.
Возможно в ответ на недавний релиз Skull and Bones, кто-то из студии Mastfire Studios пытается вдохнуть в неё новую жизнь, сделав её бесплатной. Теперь игру можно скачать на платформе Steam, не заплатив ни рубля.
Это довольно хорошая стратегия для любой игры, застрявшей в "чистилище" без геймеров. Очевидно, что Blackwake не приносит никаких денег разработчикам, поэтому сохранение платы за игру бессмысленно. Вполне вероятно, что это последнее обновление, которое мы увидели для Blackwake.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.