Композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу заявил, что у него больше нет сил для создания саундтреков для игр

Композитор Final Fantasy заявил, что больше не может писать игровые саундтреки

1:12 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Нобуо Уэмацу - легендарный композитор в гейм-индустрии. Он написал саундтреки ко многим сериям видеоигр Final Fantasy. Недавно музыкант сообщил в интервью немецкому изданию Zeit, что у него просто нет больше сил создавать саундтреки к играм:

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Я не думаю, что снова буду сочинять полностью музыку для одной игры. Мне пришлось бы работать на полную мощность в течение двух или трёх лет. Я не думаю, что у меня хватит физических и умственных сил для этого.

Вместо написания саундтреков Уэмацу решил посвятить своё время менее напряженной работе:

Я думаю, что предпочел бы работать над другими проектами, которые мне нравятся. Например, такими как оркестровый фэнтезийный проект "Симфоническое аниме" Merregnon или в своей музыкальной группе Nobuo Uematsu ConTIKI.

Музыкальный вклад Уэмацу в видеоигры действительно велик и значителен. Например, он сочинил главную тему для ремейка Final Fantasy 7 и Rebirth. Компания-разработчик франшизы Final Fantasy — Square Enix просила Нобуо Уэмацу снова взяться за дело и написать саундтреки для третьей части трилогии ремейка FF7.

Nobuo Uematsu conTIKI SHOW - Melodies of Life (Final Fantasy IX)