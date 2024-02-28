В Epic Games Store была обнаружена более лучшая версия Tomb Raider Remastered 1-3

Обновлённая версия Tomb Raider Remastered 1-3 с классическими приключениями Лары Крофт в основном понравилось фанатам. Но как оказалось, прохождение игры может быть ещё приятнее, если её купить в Epic Games Store. Некоторые игроки заметили, что ремастер, видимо, имеет две разные версии — ту, что доступна в Steam/GOG, и ту, что доступна в Epic Games Store.
В версии игры для Epic Games были найдены следующие различия:
Ремастер приключенческой игры Tomb Raider с Ларой Крофт вышел 14 февраля в 2024 году с поддержкой русского языка. Игра доступна на ПК, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch.
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