В Epic Games Store была обнаружена более лучшая версия Tomb Raider Remastered 1-3

В Epic Games Store версия Tomb Raider Remastered 1-3 отличается от остальных

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Обновлённая версия Tomb Raider Remastered 1-3 с классическими приключениями Лары Крофт в основном понравилось фанатам. Но как оказалось, прохождение игры может быть ещё приятнее, если её купить в Epic Games Store. Некоторые игроки заметили, что ремастер, видимо, имеет две разные версии — ту, что доступна в Steam/GOG, и ту, что доступна в Epic Games Store.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Seguin (Okki) is licensed under Commons, the free media repository

В версии игры для Epic Games были найдены следующие различия:

21 поза в фоторежиме EGS

улучшенные текстуры воды и снежинок

различие в освещении

разные скайбоксы на уровне Колизея

более чёткая графика

разный пол

растительность более насыщенная и яркая

Ремастер приключенческой игры Tomb Raider с Ларой Крофт вышел 14 февраля в 2024 году с поддержкой русского языка. Игра доступна на ПК, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch.

Tomb Raider I-III Remastered | Official Launch Trailer