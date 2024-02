Студия, разработавшая игру Life Is Strange, уволила 20% своего персонала

Разработчиков игры Life Is Strange массово уволили из компании

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Deck Nine, известная по играм Life Is Strange Before the Storm и True Colors, а также сериалу The Expanse: A Telltale, решила сократить свой штат на 20%. Несмотря на то, что компания в одной из своих социальных сетей назвала уволенных сотрудников "невероятно талантливыми и потрясающими разработчиками", ситуация на рынке заставила студию принять это трудное решение.

Фото: lifeisstrange.square-enix-games.com by Square Enix is licensed under Commons, the free media repository

В официальном заявлении в социальных сетях компания просит обратить внимание на сокращенных сотрудников, отмечая их уникальные профессиональные навыки.

Deck Nine не раскрыла точное количество уволенных, но известно, что до сокращения штата в ней работало от 100 до 130 человек. Бывший нарративный дизайнер компании, Элизабет Баллу, сообщила, что все, кто попал под сокращение, получат выходное пособие только за две недели, несмотря на длительность работы в компании.

Это увольнение в Deck Nine не единственное в игровой индустрии. Sony объявила о сокращении 900 сотрудников PlayStation, Microsoft также увольняет из штата 1900 человек, работавших над видеоиграми. По предварительным оценкам, только в 2023 году около 10 000 работников из индустрии видеоигр потеряли свои рабочие места.

Life is Strange - Trailer