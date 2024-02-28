Это полный провал: в пиратский экшн Skull And Bones поиграли лишь 850 тысяч человек

Издание Insider Gaming сообщило, что игроки проводят в Skull and Bones в среднем более четырех часов в день. Также по заявлению компании Ubisoft, которая выпустила игру, это второй по величине показатель ежедневного игрового времени для её игр за 37 лет существования.
После непростой разработки, длившейся более 10 лет и значительных изменений в руководстве, Skull and Bones была наконец-то выпущена ранее в феврале в 2024 году.
Несмотря на то, что Ubisoft предложила всем геймерам восьмичасовую бесплатную пробную версию, игра, как сообщается, даже не собрала 1 миллиона человек. В неё поиграли всего лишь 850 000 пользователей. Помимо этого, Skull and Bones также не получила хороших оценок в обзорах. Многие назвали её безнадежно провальной.
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