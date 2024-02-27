В Госдуме порекомендовали переходить на отечественные платформы вместо Steam

Немкин предупредил об опасности входа в Steam с помощью VPN

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После внесения платформы Steam в реестр запрещенных сайтов россияне смогут использовать ее только с помощью средств обхода блокировок, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Немкин.

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Депутат заявил, что средства обхода блокировок представляют большую угрозу не только для персональной информации пользователей, но и для их устройств, и выразил надежду, что большинство российских пользователей откажутся от этой идеи и прекратят использование запрещенного ресурса.

Немкин также напомнил, что о рисках использования зарубежных платформ россиян предупреждали неоднократно. В связи с этим законодатель порекомендовал как можно скорее переходить на отечественные платформы.

Напомним, что ранее Роскомнадзор внес сайт сообществ игровой площадки Steam в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД от 22 февраля 2024 года. Из-за блокировки Steam Community игроки из России могут потерять доступ к своим профилям, спискам друзей, а также "Мастерской" и "Торговой площадке". Причина ограничения доступа к сайту не раскрывается.