Геймеры раскритиковали Last Epoch из-за технических проблем с серверами, а также за легкую кампанию

Last Epoch - это недавно вышедший хит на платформе Steam, который моментально завоевал сердца геймеров по всему миру. Некоторые даже называют эту игру "убийцей Диабло". Однако, из-за внезапного взрывного роста популярности, сервера стали испытывать серьезные сложности в работе. Это вызвало целый водоворот проблем и жалоб от игроков, к чему разработчики были не готовы.
Несмотря на хвалебные отзывы о захватывающем геймплее Last Epoch, за последний месяц игра получила всего лишь 62% положительных отзывов в Steam. Помимо проблем с серверами, некоторые игроки высказывают критику по поводу недостаточной сложности игры. В частности, стандартная кампания считается достаточно легкой для прохождения.
На форуме Steam появились сообщения от геймеров, которые утверждают, что есть способ повысить сложность игры. Для этого необходимы особые ботинки Cursed Veteran, которые можно найти в локации под названием "Старая дорога".
Напомним, что экшн-RPG Last Epoch была выпущена эксклюзивно для ПК 21 февраля.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.