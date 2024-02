Геймеры раскритиковали Last Epoch из-за технических проблем с серверами, а также за легкую кампанию

Last Epoch - это недавно вышедший хит на платформе Steam, который моментально завоевал сердца геймеров по всему миру. Некоторые даже называют эту игру "убийцей Диабло". Однако, из-за внезапного взрывного роста популярности, сервера стали испытывать серьезные сложности в работе. Это вызвало целый водоворот проблем и жалоб от игроков, к чему разработчики были не готовы.

Фото: flickr.com by - EMR - from Chicago, USA is licensed under Commons, the free media repository