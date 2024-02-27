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Выход Enotria: The Last Song переносится из-за одновременного выхода с Elden Ring's Shadow of Erdtree

Разработчики Enotria: The Last Song переносили выход игры

1:09
Видеоигры

Больше недели назад инди-разработчик Jyamma Games обнародовал релиз Enotria: The Last Song. Он должен был состояться 21 июня. Но недавно компания FromSoftware наконец вышла из тени и анонсировала выход Shadow of the Erdtree — дополнение к Elden Ring, которое увидит мир в этот же день.

Разработчики Enotria: The Last Song переносили выход игры
Фото: commons.wikimedia.org by Papeloju23 is licensed under Commons, the free media repository

Это безусловно стало неприятным сюрпризом для Jyamma Games. Противостоять такому сопернику — гиганту жанра, было бы не самой разумной идеей. Поэтому генеральный директор Джакомо Греко объявил, что дата релиза Enotria: The Last Song будет перенесена.

Возможно, это не такая уж и плохая идея. Геймеры смогут насладиться Enotria: The Last Song перед главной премьерой. Однако всё зависит от того, успеет ли Jyamma Games закончить игру за несколько недель до изначально запланированной даты. Это может оказаться сложной непосильной задачей для небольшой команды.

Но можно утверждать точно: атмосфера игры будет уникальной, ведь действие Enotria: The Last Song разворачивается в солнечной Италии, что делает проект не похожим на стандартные SoulsLike игры.

Enotria: The Last Song – Official Release Date Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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