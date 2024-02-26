Метроидвания Ender Lilies: Quietus of the Knights получит продолжение и выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch

Ender Lilies: Quietus of the Knights получит продолжение в ближайшем будущем. Игра имела большой успех в 2021 году, получив высокие оценки как критиков, так и игроков. Студия Binary Haze Interactive и Live Wire анонсировали новую игру под названием Ender Magnolia: Bloom in the Mist и сообщили, что она выйдет в 2024 году. Однако, игра будет доступна исключительно для консоли Nintendo Switch.
Сюжет второй части происходит спустя несколько десятилетий после событий первой части в Стране Дыма с опасными токсичными парами и смертоносными машинами. Главной героиней становится Сирень, способная исцелять зараженных. Ей предстоит отправиться в опасное приключение для спасения мира, однако злодеи будут ей мешать на каждом шагу. Сирень, как и Лили из Quietus of the Knights, сможет использовать способности поверженных врагов в свою пользу.
Кроме того, разработчики продумали улучшения в системе боя: игроки теперь смогут оснастить персонажа четырьмя навыками одновременно, в отличие от первой части, где их было три. Это добавляет новый уровень глубины и тактичности в игровой процесс, делая игру еще более интересной.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.