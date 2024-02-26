Хотели как лучше, а вышло как всегда: после установки нового патча в Final Fantasy VII Remake возникли проблемы с модом

Свежее обновление для Final Fantasy VII Remake для ПК и PS5 привнесло небольшие изменения с неожиданными проблемами.
Патч объёмом примерно 5 ГБ внёс изменения в некоторые файлы роликов FF VII Remake, включая наряд Тифы во флэшбэках, который соответствует внешности из первой главы Final Fantasy VII Rebirth.
Также, к несчастью, это же обновление привело к проблемам совместимости с популярным модом FFVIIHook, который позволяет использовать консольные команды и легко изменять CVAR-файлы, а также загружать INI-файлы из папки config. Этот мод играет важную роль в исправлении серьёзных проблем в игре, таких как заикание, которое так и не было устранено. Поэтому многие игроки советуют отложить обновление FF VII Remake, поскольку новые изменения незначительны и даже вредны.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.