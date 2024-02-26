Из Star Citizen ушёл один из главных разработчиков, но не смотря на это, работа над обновлением игры продолжается

В Star Citizen грядёт масштабное обновление

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Фантастическая игра-песочница Star Citizen, которая предлагает уникальную возможность исследовать бесконечные просторы космоса, уже проходит свои не первые шаги в мире игровой индустрии. Компания Cloud Imperium Games создала проект игры более 10 лет назад, но она всё ещё находится на стадии альфа-версии после больших инвестиций.

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Недавно разработчики заявили о масштабном обновлении Star Citizen, которое должно порадовать поклонников новым контентом. Однако неясность касаемо даты релиза по-прежнему остаётся. Ещё одной неожиданной новостью стал уход из команды разработчиков Тодда Папи, который проработал в проекте длительное время и занимал ключевую роль в планировании будущего игры.

Поклонники Star Citizen выразили свои опасения по поводу ухода Папи и отсутствия официальных комментариев от компании. Однако несмотря на споры и разногласия, сообщество продолжает следить за развитием событий, ожидая новых обновлений и перспективных положительных изменений.

STAR CITIZEN Trailer (2023) Extended | 4K UHD