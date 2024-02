Для тех, у кого ностальгия по ретро: в разработке появилась новая инди-игра Archrebel Tactics об инопланетных вторжениях

Компания Ularis Badler работает над созданием инди-игры Archrebel Tactics, которая основана непосредственно на механике игры X-Com ZX Spectrum ur-tactics 1984 года от Джулиана Голлопа.

Фото: rakeingrass.com by Rake in Grass is licensed under Commons, the free media repository