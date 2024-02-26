Для тех, у кого ностальгия по ретро: в разработке появилась новая инди-игра Archrebel Tactics об инопланетных вторжениях

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Компания Ularis Badler работает над ремейком игр X-Com из 80-ых

1:07
Видеоигры

Компания Ularis Badler работает над созданием инди-игры Archrebel Tactics, которая основана непосредственно на механике игры X-Com ZX Spectrum ur-tactics 1984 года от Джулиана Голлопа.

Компания Ularis Badler работает над ремейком игр X-Com из 80-ых
Фото: rakeingrass.com by Rake in Grass is licensed under Commons, the free media repository

Archrebel Tactics — это стратегическая игра и ремейк X-Com. Геймерам предстоит управлять несколькими десятками юнитов на карте, перемещая их с помощью системы набранных очков и выбирая цели по ходу движения. Стрелять придется в пиксельном мире, поэтому они могут попадать в промежуточную местность.

В недавно появившемся трейлере Archrebel Tactics есть несколько интересных игровых эффектов: в графике широко используются современные эффекты с частицами и освещением, такие как дым и огонь. Также есть действительно хорошие тактические приемы: контрмеры и устройства для сканирования помещений, которые распознают врагов внутри комнаты до того, как в нее войдут.

Релиз игры Archrebel Tactics пока не был объявлен. Разработчики из Ularis Badler также не озвучили даже примерные сроки её выхода.

Archrebel Tactics - Promotion Video 3
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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